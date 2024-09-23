Грузинская Georgian Airways открывает прямые рейсы из Новосибирска в Тбилиси

Из аэропорта Толмачево открывается еще один прямой рейс за рубеж.

— Новый партнер Международного аэропорта Толмачево им. А.И. Покрышкина авиакомпания Georgian Airways c 28 сентября приступает к прямым полетам в Тбилиси (Грузия). Полеты будут осуществляться на Boeing 737, — говорится в сообщении пресс-службы Толмачево.

Судя по сообщению, пока время действия прямого рейса Новосибирск-Тбилиси ограничено: до 26 октября. Возможно, иностранный авиаперевозчик тестирует спрос. В пресс-службе аэропорта подчеркивают, что Airzena-Georgian Airways еще не приступила к продаже билетов, поэтому цена билетов пока неизвестна.

На сегодняшний день полеты в направлении Тбилиси, Кутаиси и Батуми из Новосибирска выполняют российские авиакомпании Azimuth и Red Wings с частотой 40 рейсов в неделю. Рейсы следуют с пересадками в Баку и Ташкенте.

— Попытки возобновить прямые рейсы уже были. Это удобно в первую очередь грузинам, развивающим бизнес в Новосибирске. Туризм, конечно, тоже есть, но он носит сезонный характер. И здесь, думаю, многое будет зависеть от цен на билеты. Если будет в пределах 30-40 тысяч, то туристы полетят. Если дороже, то сомневаюсь в большом спросе на перелеты в этом направлении, — отметил в разговоре с корреспондентом Infopro54 Сергей Михайлов, руководитель комитета по туризму регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ», заместитель директора ООО «Сиеста Центр».

Ранее редакция сообщала о том, что прямой авиарейс Новосибирск–Мьянма так и не удается раскачать.