Главой департамента строительства мэрии Новосибирска может стать Евгений Улитко

Источник редакции Infopro54 среди застройщиков Новосибирска сообщил, что сегодня мэр Максим Кудрявцев утвердил кандидатуру Евгения Улитко на посту главы департамента строительства. Официального подтверждения информации пока нет.

Евгений Улитко был назначен начальником управления архитектурно-строительной инспекции мэрии в 2019 году. Предыдущий глава подразделения, Анатолий Мотыга, покинул пост в конце 2018 года.

Напомним, информация о возможном уходе бывшего заместителя мэра – начальника департамента строительства и архитектуры Алексея Кондратьева обсуждалась в кулуарах несколько месяцев. 16 сентября пресс-служба муниципалитета сообщила о том, что мэр подписал заявление об увольнении Кондратьева по собственному желанию.

Для многих участников рынка уход начальника департамента стал неожиданностью. Кондратьев проработал в мэрии более 20 лет и его называли одной из ключевых фигур. Среди главных качеств экс-вице-мэра эксперты называли готовность брать на себя ответственность за непопулярные решения и способность находить компромиссы для решения сложных задач.

Среди кандидатур на пост главы департамента назывались называли его зама Евгения Улитко и заместителя министра строительства Дмитрия Тимонова. Дмитрий Тимонов на сегодняшний день исполняет обязанности министра строительства региона (предыдущий министр Алексей Колмаков ушел в отставку по собственному желанию 20 августа).

Однако, источник редакции в правительстве региона сообщил, что министром строительства Новосибирской области вероятнее всего будет утвержден Дмитрий Богомолов. Он также занимает должность заместителя министра, решает проблемы дольщиков и курирует восстановительные работы, которые Новосибирская область ведет в ЛНР.

Ранее редакция сообщала, что Ольга Потапова возглавила департамент по соцполитике мэрии Новосибирска.