Облигации новосибирской компании включены в сектор повышенного риска ММВБ

С 23 сентября два выпуска новосибирской компании ООО «Фабрика ФАВОРИТ» включены в сектор компаний повышенного инвестиционного риска Московской Биржи. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте ММВБ. Сектор компаний повышенного инвестиционного риска – совокупность ценных бумаг, в отношении которых может приниматься решение об ограничении перечня допустимых режимов торгов для снижения рисков финансовых потерь, говорится на сайте Мосбиржи.

Дебютный выпуск компании на 50 млн рублей был размещен в октябре 2021 года. В размещении бумаг эмитента приняли участие 206 инвесторов. Срок обращения — 3 года.

Следующее размещение состоялось в октябре 2023. Весь объем выпуска в 60 млн рублей был выкуплен за один день, всего совершено 744 сделки. Срок обращения выпуска — 4 года.

— Напомним, что 19 сентября по выпуску Фабрика ФАВОРИТ-БО-01 (От 2023 года. — Ред.) объемом 60 млн руб. наступил дефолт при выплате купонного дохода. Сумма неисполненных обязательств составляет 986 400 руб, — сообщил финансовый консультант эмитента ООО «Юнисервис Капитал».

Ранее в компании отмечали, что на 10 октября назначено полное погашение облигаций фабрики «Фаворит» объемом 12,5 млн руб. и выплата 36 купона в размере 128 500 руб, дебютных отмечали в «Юнисервис Капитал».

ООО «Фабрика Фаворит» основано в 2004 году, производитель сыров и масложировой продукции. По итогам работы в первом квартале компания получила выручку 221,4 млн рублей (+18,6%). При этом чистая прибыль эмитента снизилась на 2,3% — до 3,4 млн рублей. Собственник компании — Борис Дегтярев.

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