Финляндия прекратила выдавать лицензии на использование образов муми-троллей в России из-за санкций

Правами на всех персонажей из долины муми-троллей владеет финская компания Moomin Characters. Из-за санкций и своей позиции она перестала выдавать лицензии на использование образов муми-троллей в России и не продлевает уже действующие соглашения, пишет VPost со ссылкой на представителя компании.

Муми-тролли — бренд, основанный на сказках и комиксах финской писательницы и художницы Туве Янссон о сказочных существах, ведущих человеческих образ жизни. Книги про муми-троллей переведены более чем на 50 языков, а мультфильмы показаны более чем в 124 странах мира.

Напомним, что Moomin Characters создали в 1958 году Туве и ее брат Ларс. На сегодняшний день ею продолжают управлять члены семьи.

Лицензионная продукция с муми-троллями — это посуда и сувениры от Fiskars Group, а также знаменитые во всем мире фарфоровые муми-чашки.

Отмечается, что Moomin Character не озвучивает финансовые результаты, однако 10 лет назад руководство компании оценивало годовой оборот лицензионной продукции в рознице в 400 млн евро — без учета доходов от медиаправ.

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