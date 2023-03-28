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Финляндия прекратила выдавать лицензии на использование образов муми-троллей в России из-за санкций

  • 28/03/2023, 16:06
Автор:
санкции против РФ
Лицензионная продукция с муми-троллями — это посуда и сувениры от Fiskars Group, а также знаменитые во всем мире фарфоровые муми-чашки.

Правами на всех персонажей из долины муми-троллей владеет финская компания Moomin Characters. Из-за санкций и своей позиции она перестала выдавать лицензии на использование образов муми-троллей в России и не продлевает уже действующие соглашения, пишет VPost со ссылкой на представителя компании.

Муми-тролли — бренд, основанный на сказках и комиксах финской писательницы и художницы Туве Янссон о сказочных существах, ведущих человеческих образ жизни. Книги про муми-троллей переведены более чем на 50 языков, а мультфильмы показаны более чем в 124 странах мира.

Напомним, что Moomin Characters создали в 1958 году Туве и ее брат Ларс. На сегодняшний день ею продолжают управлять члены семьи.

Лицензионная продукция с муми-троллями — это посуда и сувениры от Fiskars Group, а также знаменитые во всем мире фарфоровые муми-чашки.

Отмечается, что Moomin Character не озвучивает финансовые результаты, однако 10 лет назад руководство компании оценивало годовой оборот лицензионной продукции в рознице в 400 млн евро — без учета доходов от медиаправ.

Ранее редакция сообщала, что американская фармацевтическая компания Eli Lilly покидает РФ.

Фото с сайта pixabay.com

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции муми-тролли ушли из России лицензии на использование образов муми-троллей бизнес


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