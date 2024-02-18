«Матерятся и стонут в примерочных»: сотрудница маркетплейса жалуется на поведение подростков в Новосибирске

В Новосибирске одна из сотрудниц популярного маркетплейса пожаловалась на поведение молодых покупателей.
Девушка работает в пункте выдачи заказов на улице Берёзовая.
Со слов сотрудницы, в свою смену она постоянно наблюдает картину, как неприлично ведут себя молодые люди.
— Сегодня история повторилась. В дополнение к уже привычному нарушению общественного порядка ребята начали издавать стоны, уничтожающие репутацию организации, — отметила сибирячка в посте паблика «Моя Первомайка».
Выходка подростков попала на камеры видеонаблюдения.
— Просим родителей ребят провести с ними беседу на тему поведения в общественных местах, — говорится в сообщении паблика.
Ранее редакция сообщала о том, что пассажирка устроила истерику и избила водителя такси в Новосибирске.
Фото: freepik.com — wavebreakmedia_micro
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