«Матерятся и стонут в примерочных»: сотрудница маркетплейса жалуется на поведение подростков в Новосибирске

В Новосибирске одна из сотрудниц популярного маркетплейса пожаловалась на поведение молодых покупателей.

Девушка работает в пункте выдачи заказов на улице Берёзовая.

Со слов сотрудницы, в свою смену она постоянно наблюдает картину, как неприлично ведут себя молодые люди.

— Сегодня история повторилась. В дополнение к уже привычному нарушению общественного порядка ребята начали издавать стоны, уничтожающие репутацию организации, — отметила сибирячка в посте паблика «Моя Первомайка».

Выходка подростков попала на камеры видеонаблюдения.

— Просим родителей ребят провести с ними беседу на тему поведения в общественных местах, — говорится в сообщении паблика.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажирка устроила истерику и избила водителя такси в Новосибирске.