Грузовик переехал пешехода на трассе под Новосибирском

В Новосибирской области под колесами грузовика погиб мужчина. Смертельное ДТП произошло на Чуйском тракте в Искитимском районе в ночь на 17 сентября.
По данным Госавтоинспекции, грузовой автомобиль «ГАЗель Next» ехал со стороны Барнаула в направлении Новосибирска. На 61-м километре грузовик наехал на пешехода, идущего в попутном направлении по краю дороги.
— В результате дорожного происшествия 52-летний мужчина от полученных травм скончался на месте ДТП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются, — сообщили в пресс-службе ГАИ.
В ведомстве добавили, что на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.
Ранее редакция сообщала о том, что на автодороге «Сокур-Новосибирск» под колеса Toyota Caldina попала женщина-пешеход. После наезда автомобиля она получила несовместимые с жизнью травмы. На одежде пешехода так же отсутствовали световозвращающие элементы.
Фото пресс-службы Госавтоинспекции по Новосибирской области.
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