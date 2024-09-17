Жители жалуются на ужасную дорогу за ТЦ «Сибирский Молл» в Новосибирске

Новосибирцы жалуются на плачевное состояние дороги за ТЦ «Сибирский Молл» около дома на Закаменской, 14.
– Дорога в аварийном состоянии. Уже больше 10 лет. Недавно сдавался дом, тогда дорогу выровняли, – говорится в посте в паблике АСТ-54.
Однако после первых дождей насыпной грунт размыло и на дороге вновь сформировался лунный ландшафт.
Как рассказал автор видео, сейчас по дороге невозможно проехать без того, чтобы не зацепить какую-нибудь яму. По итогу таких поездок машина ломается.
В комментариях жители пишут, что раньше этот участок ровняли грейдером.
Местные жители также отмечают, что уже неоднократно писали различные петиции, обращались в органы власти, но никто на них не откликнулся. Однако, в этот раз на пост отреагировали в муниципалитете.
– Вопрос передан специалистам. Мы постараемся ответить до 18 сентября, – говорится в сообщении мэрии в комментариях.
Стоит упомянуть, что ранее губернатор области Андрей Травников и прокурор Новосибирской области Александр Бучман посетили мероприятие, посвящённое вводу в эксплуатацию жилых домов № 11 и 13 в Закаменском микрорайоне Новосибирска.
Большинство покупателей жилья в Закаменском микрорайоне ждали своих квартир целых 16 лет. А в марте 2023 года был введён в эксплуатацию дом № 12. Теперь жители ждут когда нормализуется ситуация с дорожной инфраструктурой.
Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область в списке аутсайдеров по доле дорог, не соответствующих нормативам.
Источник фото: АСТ-54
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