Иномарка насмерть переехала женщину на дороге под Новосибирском

На автодороге «Сокур-Новосибирск» под колесами автомобиля погибла женщина-пешеход. Смертельное ДТП произошло около 3-х часов ночи 15 сентября в Новосибирском районе области.

По данным Госавтоинспекции, 31-летняя женщина за рулем Toyota Caldina ехала со стороны села Сокур в направлении Новосибирска и не заметила пешехода, идущего навстречу по проезжей части. Водитель не успела нажать педаль тормоза и на полном ходу переехала человека.

— В результате дорожного происшествия женщина, на вид около 35 лет, получила травмы не совместимые с жизнью, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В ГАИ отметили, что на одежде пешехода отсутствовали световозвращающие элементы.

На месте аварии выезжали сотрудники Госавтоинспекции, следственно-оперативная группа полиции. Личность погибшей и обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее редакция сообщала о том, в Калининском районе Новосибирска в жуткой аварии с участием двух автомобилей погибла 23-летняя девушка. Лихач за рулем Toyota Corollaпронесся на красный свет, врезался в автомобиль такси и сбил пешехода. Выяснилось, что виновником смертельной аварии оказался 28-летний гражданин одной из стран ближнего зарубежья, находившийся на территории РФ нелегально.