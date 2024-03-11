Грузовик снес дорожные опоры на Северном объезде под Новосибирском

Дорожные опоры на дороге «Новосибирск — Садовый» перед выездом на Северный обход были снесены грузовиком. Причиной инцидента стали габариты транспортного средства. Кузов автомобиля не прошел под линией электропередач. Проезд на данном участке автодороги был затруднен.

— В результате ДТП никто не пострадал. Ведутся дорожные работы. Просим водителей быть внимательными при проезде данного участка, — говорится в сообщении территориального управления автомобильных дорог Новосибирской области.

Напомним, первые месяцы 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано почти 300 дорожно-транспортных происшествий. В результате этих аварий пострадали 386 жителей Новосибирска, 35 погибли.

Ранее редакция сообщала о том, что пассажир Honda погиб в ДТП на федеральной трассе под Новосибирском.