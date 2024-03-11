Новосибирский астрофотограф опубликовал кадры соседних галактик

Не только комету удалось сфотографировать астрофотографу из Новосибирска Алексею Полякову, но и сделать парочку кадров соседних галактик.
— А я ведь не только комету снял 8-го марта, еще сделал пару пристрелок к галактикам. Первый кадр — это «Цепочка Маркаряна» в созвездии Девы, — рассказал Поляков на своей странице в «Вконтакте».
Так, на одном из выложенных кадров можно увидеть большое количество галактик. Так, например, автору фотографий удалось заснять галактику NGC 3718, которая не давала ему покоя из-за своей красоты.
Ранее редакция сообщала о том, что астрофотограф из Новосибирска сфотографировал «комету дьявола».
Фото со страницы Алексея Полякова в Вконтакте/Автор: Алексей Поляков
Рубрики :
Регионы:
Теги :
Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru