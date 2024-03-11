Новосибирский астрофотограф опубликовал кадры соседних галактик

Не только комету удалось сфотографировать астрофотографу из Новосибирска Алексею Полякову, но и сделать парочку кадров соседних галактик.

— А я ведь не только комету снял 8-го марта, еще сделал пару пристрелок к галактикам. Первый кадр — это «Цепочка Маркаряна» в созвездии Девы, — рассказал Поляков на своей странице в «Вконтакте».

Так, на одном из выложенных кадров можно увидеть большое количество галактик. Так, например, автору фотографий удалось заснять галактику NGC 3718, которая не давала ему покоя из-за своей красоты.

Ранее редакция сообщала о том, что астрофотограф из Новосибирска сфотографировал «комету дьявола».