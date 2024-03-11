У многодетной матери незаконно отобрали соцвыплаты в Новосибирской области

По ошибке новосибирского областного отделения СФР с банковского счета многодетной матери по исполнительному производству незаконно списали пенсию по потери кормильца, получателями которой являются ее несовершеннолетние дети. Женщина обратилась к судебным приставам, однако, служители Фемиды отказались возвращать средства.

После этого сибирячка написала заявление в прокуратуру Ордынского района, которая провела проверку.

— Для восстановления нарушенных прав многодетной матери прокурор района внес представления главному судебному приставу области и руководителю Отделения Социального фонда России по Новосибирской области. Права заявителя восстановлены, незаконно списанные денежные средства возвращены в полном объеме, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Ранее редакция сообщала о том, что с 1 января 2024 года в Новосибирской области на 4,9% увеличился размер детских пособий. Проиндексированные суммы детских пособий были опубликованы на официальном сайте Министерства труда и социального развития региона.