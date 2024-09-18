Грузовик снес световую опору на Советском шоссе в Новосибирске

На Советском шоссе, на шестом километре дороги, ведущей к ОбьГЭС, произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие. Водитель грузового автомобиля столкнулся со световой опорой.
— Ввиду сложной конструкции замена опоры займет несколько месяцев. Стоимость работ будет взыскана с виновника ДТП, — говорится в сообщении ТУАД Новосибирской области.
В результате аварии были повреждены осветительные люстры и сломан механизм их опускания. Тем не менее, освещение на шоссе остаётся в рабочем состоянии.
На месте происшествия выставлены дорожные знаки, работают дежурные машины. К счастью, в аварии никто не пострадал.
Ранее редакция сообщала о том, что пять человек погибли в жутком ДТП с участием большегруза и УАЗ на трассе в Сибири.
Источник фото: ТУАД Новосибирской области
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