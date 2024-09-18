Из-за вспышки ОРВИ на карантин отправили 11 классов в Бердске

В некоторых школах Бердска временно приостановили занятия. В городе наблюдается сезонное обострение ОРВИ.
Из-за роста заболеваемости с 17 сентября в бердских школах закрыли 11 классов.
В администрации города Бердска напомнили, что классы закрываются, когда количество заболевших превышает 40% от общего числа учащихся. По информации властей, в школе №8 больше всего закрытых классов — девять.
— Регистрация диагнозов ОРВИ за неделю в Бердске увеличилась на 110%, — говорится в сообщении.
Возросло также количество обращений по экстренным поводам: среди взрослого населения — почти на 60%, а среди детей — на 61,5%. Вызовы врачей на дом также увеличились — на 52,5%.
Ранее редакция сообщала о том, что родители борются с навязыванием школьной формы конкретных брендов в Новосибирске.
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