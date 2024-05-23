«Татарский лесхоз» прокуратура обязала рассчитаться с подрядчиками-предпринимателями

ГАУ НСО «Татарский лесхоз» погасила долги по контрактам перед субъектами малого и среднего предпринимательства. Это решение госкомпания приняла после вмешательства прокуратуры в которую обратились представители бизнеса.
Как сообщили предприниматели, они выполнили свои обязательства по поставке товара лесхозу, однако заказчик расчет по договору не произвел. Общая сумма задолженности превысила 500 тыс. рублей.
В отношении директора «Татарского лесхоза» возбуждено дело об административном правонарушении.
По данным Минэкономразвития Новосибирской области, по итогам 2023 года объем госзакупок у малого и среднего бизнеса в регионе достиг отметки в 105,4 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом прирост составил 64,11%. При этом количество поставщиков выросло до 5,7 тысяч предприятий.
Ранее редакция сообщала о том, что по итогам 1 квартала 2023 года бизнесу в Сибири заказчики погасили долги по исполненным контрактам на сумму свыше 714,5 млн рублей.
Иллюстрация: сайт Fusion Brain, изображение создано с помощью нейросети Kandinsky.
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