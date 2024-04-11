Губернатор Андрей Травников оценил потенциал подготовки кадров для кластера машиностроения региона

Острые вопросы подготовки кадров Андрей Травников рассмотрел на «СКБ Сибэлектротерм», где выпускают печи для металлургии, а также лично ознакомился с работой специализированного колледжа в Новосибирске.

― Колледж вносит большой вклад в обеспечение экономики трудовыми ресурсами. Здесь формируются новые образовательные программы, расширяется круг предприятий-партнеров, где студенты проходят практику и получают возможность трудоустройства сразу после выпуска, ― рассказал губернатор.

В учебном заведении глава области проконтролировал работу по подготовке кадров для машиностроения региона, работу образовательно-производственного центра по машиностроению, мастерских по токарной и фрезерной обработке, посетил потенциальное место размещения российско-белорусского центра по металлообработке и машиностроению в рамках исполнения поручений Губернатора минпромторгу НСО по результатам рабочей поездки в Республику Беларусь в 2023 году.

― Колледж является базовой образовательной организацией кластера машиностроения Новосибирской области. Здесь готовят специалистов по технологии машиностроения, аддитивным технологиям, монтажу, техническому обслуживанию и ремонту промышленного оборудования, операторов станков с программным управлением, ― сообщили в правительстве региона.

Эти профессии сечас особенно аткуальны на рынке труда.

В 2023 году колледж стал победителем федерального грантового конкурса на оказание государственной поддержки развития образовательно-производственных центров.

Одним из предприятий, куда могут пойти работать выпускники является «СКБ Сибэлектротерм». Его продукция пользуется большим спросом не только в России, но и за рубежом. Благодаря уникальным агрегатам получается решать вопросы импортозамещения в отрасли металлургического оборудования. Губернатору продемонстрировали работу производственных участков в здании экспериментальной базы, технологического отдела.