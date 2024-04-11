Пожилая женщина попала под колеса иномарки в Новосибирске

В Новосибирске в очередном ДТП с участием пешеходов пострадала 83-летняя жительница города.
ЧП произошло в 13.00 11 апреля на улице Мясниковой.
По информации Госавтоинспекции, 39-летний мужчина за рулем автомобиля Chery Tiggo выезжал со двора и совершил наезд на пенсионерку, переходившую дорогу вне зоны пешеходного перехода.
— Пострадавшую доставили в медучреждение, — пояснили в городском ГИБДД.
На месте работали сотрудники ДПС. Устанавливаются обстоятельства произошедшего. О характере травм, полученных пожилой сибирячки, информация не поступала.
Ранее редакция сообщала о том, что в Кировском районе Новосибирска пострадал 26-летний пешеход, перебегавший проезжую часть вне зоны пешеходного перехода и попавший под колеса автомобиля.
Фото: Госавтоинспекция Новосибирска.
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