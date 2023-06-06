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Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о достройке крупнейшего долгостроя в Новосибирской области

  • 06/06/2023, 16:46
Губернатор Андрей Травников подписал распоряжение о достройке крупнейшего долгостроя в Новосибирской области
После сдачи дома в эксплуатацию новоселье отметят 231 семья.

В регионе стартовал новый масштабный инвестиционный проект, благодаря которому 102 млн рублей будет направлено на достройку проблемных объектов региона, в том числе долгостроя по ул. Есенина, 12/1. После сдачи дома в эксплуатацию новоселье отметят 231 семья. Соответствующее распоряжение Губернатора №100-р о реализации проекта подписано 6 июня главой региона Андреем Травниковым.

Министр строительства Новосибирской области Алексей Колмаков отметил, что это уже второй масштабный инвестиционный проект, запущенный в 2023 году. Всего же в регионе реализуется 43 МИПа, в рамках которых ведется восстановление нарушенных прав более 4,4 тысяч семей в отношении 26 проблемных жилых домов. Благодаря проектам привлечено более 2,8 млрд рублей на решение проблем дольщиков. Кроме того, гражданам, пострадавшим от застройщиков, инициаторами проектов предоставлено 40,8 тысяч кв.м готового жилья. В стадии согласования находятся еще три МИПа, благодаря которым на решение проблем дольщиков будет направлено 764 млн рублей, а также выделено 4,2 тысяч кв. м жилья.

Инициатор нового проекта – ООО «Строй-Арт». По условиям инвестпроекта, компания обязуется направить не менее 102,1 млн рублей на завершение строительства долгостроев региона, в том числе, дома по ул. Есенина, 12/1. Кроме того, по реализации проекта в собственность обманутых дольщиков будет передано порядка 265 кв.м. жилых помещений (но не менее 2,5 % от возведенных площадей). Срок реализации проекта – 10 лет. В свою очередь застройщику согласно Закону Новосибирской области от 01.07.2015 № 583-ОЗ, предоставлен участок без проведения торгов для строительства многоквартирных домов по ул. Кирова в Октябрьском районе Новосибирска.

Фото с сайта правительства Новосибирской области

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Рубрики : Общество Власть Недвижимость

Регионы: Новосибирск

Теги : правительство Новосибирской области недвижимость долгострои губернатор Андрей Травников власть


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