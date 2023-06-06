Новосибирцы запускают стенд для испытания деталей авиационных газотурбинных двигателей

— В 2022 году стала самой актуальной тема реинжиниринга. Сейчас мы много занимаемся разработкой и реинжинирингом газовых турбин. Здесь у нас сильная синергия с центром компетенций НГУ. В рамках центра мы создали серьезную инфраструктуру, позволяющую проводить комплекс работ по реинжинирингу: сканирование, анализ материала, анализ покрытия, моделирование, подбор российских аналогов и материалов, — сообщил на пресс-конференции генеральный директор ООО «Исследовательский комплекс центра технологического обеспечения» (резидент Академпарка) Антон Рязанцев.

В качестве примера реинжиниринга он привел проект, который компания реализует с 2019 года. При расследовании аварии на крупной газовой турбине, в которой разрушилась термобарьерная плитка камеры сгорания, новосибирцы выяснили, как она работает, из чего сделана, почему деградирует. Потом перед ними была поставлена задача ее реинжиниринга из российских материалов.

— Мы разработали аналоги, подобрали покрытие, сделали образцы ― и в этом году они встали в камеру сгорания на опытную эксплуатацию, — говорит Антон Рязанцев.

Кроме того, «Исследовательский комплекс центра технологического обеспечения» проводит огневые испытания и является одной из главных лабораторий России в части пожарной безопасности авиации РФ.

— За нами был большой пласт работ по огневым испытаниям самолета МС-21, нового Sukhoi Superjet и нескольких самолетов негражданского назначения, которые разрабатываются в России, — рассказал Рязанцев. — В 2022 году мы реализовали большой проект модернизации лаборатории с поддержкой правительства Новосибирской области стоимостью 21 млн рублей. Модернизация нам была необходима, чтобы испытывать детали авиационных газотурбинных двигателей. В итоге мы создали стенд, который не имеет аналогов в России: он позволяет одновременно испытывать узел на пожаробезопасность с вибрацией и механической нагрузкой позади образца, с боковым обдувом около 300 км в час, что позволяет имитировать все условия полета самолета. В этом году по нему будут идти работы. Речь идет о сотрудничестве со всей кооперацией, которая производит детали для двигателей ПД-14 и ПД-8.

Ранее редакция рассказывала о том, что резидент Академпарка участвует в разработке самолета МС-21.