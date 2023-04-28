Дорожники сэкономят на строительстве развязки на дороге к СКИФу и велодорожках

Территориальное управление автомобильных дорог Новосибирской области сообщило о планируемом изменении схемы дорожного движения на подъезде к СКИФ. Речь о перекрестке у ликероводочного завода — он будет Т-образный, пояснили в пресс-службе ТУАД.

— На совещании с представителями АО «Сибирский ЛВЗ» был рассмотрен вопрос переустройства коммуникаций АО «Сибирский ЛВЗ», проходящих в зоне планируемого расположения кольцевого пересечения на км 7+850 автомобильной дороги «Инская – Барышево — 39 км а/д «К-19р» (в гр. района)» в Новосибирском районе (съезд на р.п. Кольцово) в районе строящегося СКИФ, — уточняется в сообщении. — В связи с категоричным отказом АО «Сибирский ЛВЗ» от переустройства инженерных сетей, по результатам совещания ГКУ НСО ТУАД принято решение об отказе от строительства кольцевого пересечения для организации подъезда к ЦКП «СКИФ», в том числе тротуаров и велодорожек.

Вместо кольца примыкание к ЦКП «СКИФ» будет выполнено в соответствии с существующей схемой организации движения. Указанные меры позволят сэкономить 250-300 млн. руб. из бюджета Новосибирской области, подчеркивают в ТУАДе.

ЦКП «СКИФ» Института катализа СО РАН — проект класса «мегасайенс» с синхротроном поколения «4+», который строится в новосибирском наукограде Кольцово. ЦКП «СКИФ» представляет собой комплекс из 34 зданий и сооружений, а также инженерного и технологического оборудования, обеспечивающий выполнение научных исследований на пучках синхротронного излучения.

Ожидается, что ЦКП «СКИФ» и 6 станций будут сданы в конце 2024 года.

Ранее редакция сообщала о том, что проект капремонта последнего участка объездной дороги в Кольцово направлен в госэкспертизу.