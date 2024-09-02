Нелегальную свалку площадью почти в 60 тысяч квадратных метров ликвидируют под Новосибирском

Суд обязал мэрию устранить нарушение и ликвидировать несанкционированную свалку, площадь которой составляет более 58 тысяч квадратных метров.
– На территории Верх-Тулинского сельсовета расположена несанкционированная свалка твердых бытовых отходов, – говорится в сообщении прокуратуры по Новосибирской области.
При этом местные власти не принимали меры для её ликвидации.
Из-за выявленных нарушений правоохранители обратились в суд с иском, требуя, чтобы мэрия Новосибирска устранила проблему. Суд удовлетворил требования прокурора.
Теперь прокуратура будет следить за тем, чтобы решение суда было исполнено.
Ранее редакция сообщала о том, что к Левобережной свалке в Новосибирске добавят соседние участки.
Источник фото: Прокуратура Новосибирской области
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