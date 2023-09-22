Губернатор Андрей Травников представит депутатам новых министров и зама

На сентябрьской сессии регионального парламента, которая пройдет 28 сентября, губернатор Новосибирской области Андрей Травников представит депутатам членов своего нового правительства.

Речь идет о кандидатах на должность первого заместителя губернатора, министра финансов, министра транспорта и министра строительства Новосибирской области. Официальной информации о кандидатах пока нет. Впрочем, судя по комментарию, который губернатор дал на оперативном совещании 19 сентября, кадровые решение были и будут, но не в формате срочных, а плановой работы.

— Кадровые решения точно не будут привязаны к событию вступления в должность действующего вновь переизбранного губернатора. Просьба продолжить работу с еще большим усердием, — говорил Андрей Травников.

По прогнозам политолога, редактора «Центра деловой жизни» (ЦДЖ) Андрея Кузнецова, депутатам предстоит переназначить замгубернатора Юрия Петухова. Кузнецов считает, что у чиновника не будет с этим проблем, так же как и у Виталия Голубенко, который возглавляет в правительстве финансовый блок.

— Глава Минстроя Алексей Колмаков — «министр арены». Карьерным ростом он обязан трудностям со строительством ЛДС на левом берегу, именно из-за которых, по сведениям разных источников, с поста министра ушёл Иван Шмидт. Не побоявшись ответственности, Колмаков довёл знаковый объект до ввода. Заслужил если не орден, так медаль. Но «строительный подвиг» на отдельном фронте не является индульгенцией по всем проблемным вопросам, которые депутаты адресуют Минстрою, — комментирует Андрей Кузнецов.

В подвешенном состоянии, по мнению политолога, находится Анатолий Костылевский, в том числе в связи с делом бывшего главы ТУАДа Михаила Чуманова, а также с концессий по строительству четвертого моста.

— Источники в областной власти дают недолгий прогноз на карьеру главы министерства природных ресурсов Евгения Шестернина: министр-блогер с временами чересчур активной жизненной позицией плохо вписывается в технократический стандарт чиновника, задаваемый Травниковым, — пишет Кузнецов.

Он также напоминает, что за рамками депутатских согласований под вопросом кресло министра культуры — занимающий его Юрий Зимняков полтора года работает в статусе исполняющего обязанности.

Напомним, 15 сентября стало известно, что правительство Новосибирской области ушло в отставку после инаугурации избранного на второй срок губернатора Андрея Травникова.