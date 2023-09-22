Депутаты Заксобрания решили судьбу Глеба Поповцева

На рассмотрение сентябрьской сессии регионального парламента вынесен вопрос о досрочном прекращении полномочий депутата Заксобрания Глеба Поповцева. Кроме того, он выводится из состава комитетов по бюджетной политике, а также комиссии по противодействию коррупции. Об этом говорится в материалах к сессии.

Напомним, в июне этого года суд признал Глеба Поповцева виновным в мошенничестве (ч.3 с.159 УК РФ). Ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 000 рублей в доход государства.

По данным следствия, в период с 01 октября 2020 года по 30 ноября 2021 года, Глеб Поповцев организовал фиктивное трудоустройство человека на должность помощника депутата Законодательного собрания Новосибирской области. Однако данный гражданин возложенные на него трудовые функции и обязанности по должности не исполнял. При этом, обманывая и вводя в заблуждение сотрудников Заксобрания Новосибирской области, Поповцев предоставлял необходимые документы, подтверждающие фактическое осуществление данным человеком трудовых функций, создавая видимость учета соблюдения им режима труда и отдыха, уточняли в суде.

— В связи с фиктивным трудоустройством, с целью оплаты труда, с лицевого счета Законодательного собрания Новосибирской области, на счета, находящиеся в пользовании Поповцева были перечислены денежные средства в размере 844 694 рубля 58 копеек, чем Законодательному собранию Новосибирской области причинен материальный ущерб в крупном размере, — говорится в сообщении. — Ущерб от преступления Поповцев возместил полностью.

Напомним, ранее за мошенничество с госсубсидией мандата были лишены Александр Морозов и Валентин Сичкарев. В сентябре 2022 года у следствия возникли вопросы к Ивану Сидоренко. Позже сообщалось, что он признал свою вину и возместил ущерб бюджету в размере более 160 млн рублей. Сейчас под следствием находится еще один депутат — Владимир Лаптев. Все представляли в парламенте фракцию «Единая Россия».

Ранее редакция сообщала о том, что депутатам Заксобрания провели ликбез по трудоустройству помощников.