В Госдуме назвали дату индексации пенсий

О том, что с 1 января следующего года произойдет увеличение пенсий. В беседе с «Лентой.ру» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

— С нового года, с 1 января, а потом с 1 февраля произойдут соответствующие изменения по индексации практически всех видов социальных выплат и пособий, — добавила она.

Ранее редакция сообщала, что защитники и жители блокадного Ленинграда получат единовременную выплату .