Губернатор Андрей Травников принял участие в открытии выставки трофейной техники «Сила V Правде – Гордость и Победа»

От имени всех жителей региона Андрей Травников поблагодарил командование Центрального военного округа, все воинские формирования и воинские части, входящие в ЦВО, включая новосибирские части, за тот результат боевой работы, который они показывают на рубежах спецоперации и за возможность увидеть итог этой работы в центре Новосибирска.

В экспозиции выставки трофейной техники представлены: бронетранспортёр Armoured Personnel Carrier M113A1 (США), боевая машина пехоты Marder (Германия), боевая машина пехоты Bradley M2A2 (США), боевой танк Abrams (США), бронетранспортёр Kirpi (Турция), бронеавтомобиль Mastiff (Великобритания), общевойсковой автомобиль Humvee (США), бронетранспортёр «Казак» (Украина), вездеход Pinzgauer (Австрия), автомобиль Ford Ranger (США), автомобили Mitsubishi L200 и Nissan Navara (Япония).

Единственная в России передвижная выставка трофейной техники НАТО «Сила V правде – гордость и победа» уже посетила шесть регионов страны, её гостями стали свыше 670 тысяч человек.

Помимо техники, желающие смогут ознакомиться с 40 образцами ракетно-артиллерийского вооружения, в т.ч. 7,62-миллиметровым пистолетом и пулемётом Браунинга (США), 5,56-миллиметровой штурмовой винтовкой М-16 (США), украинским 40-миллиметровым гранатомётом УАГ-40, элементами противотанковых комплексов Javelin (США) и NLAW (Швеция), беспилотными летательными аппаратами и FVP-дронами.