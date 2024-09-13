В Новосибирске комплексно отремонтировали полуторакилометровый участок улицы Писарева

В Новосибирске завершается ремонт дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», в рамках которого в 2024 году ремонтируется 19,2 км городских дорог – 14 объектов.

Мэр Максим Кудрявцев рассказал, что комплексный ремонт полуторакилометрового участка улицы Писарева – один из самых главных проектов этого года.

— Помимо полотна дороги, отремонтированы тротуары, бордюры, установлены новые дорожные знаки, нанесена разметка. Из 14 объектов шесть мы уже приняли, четыре находятся в стадии приёмки, ещё четыре – в высокой степени готовности. В сентябре мы эту работу завершим, — пояснил глава города.

Специалисты подрядной организации ООО «Дорсиб плюс» обустроили на участке выравнивающий и верхний слой дорожного покрытия, подняли смотровые, дождеприёмные колодцы на проезжей части и тротуаре, отремонтировали покрытия трамвайных переездов.

Кроме того, были заменены недостающие дорожные и садовые бортовые камни, уложено асфальтобетонное покрытие на тротуарах, благоустроены газоны, установлены пешеходные перильные ограждения, заменены (восстановлены) дорожные знаки.

В настоящее время, по словам Максима Кудрявцева, идёт приёмка объекта, и в самое ближайшее время эта работа будет завершена.