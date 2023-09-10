Губернатор Андрей Травников вместе с новосибирцами принял участие в национальном празднике

Мероприятие состоялось в парке культуры и отдыха «Берёзовая роща». Губернатор посетил интерактивные площадки с мастер-классами, площадки культурно-деловых центров и российско-немецких домов регионов Западной Сибири и Казахстана, тематические зоны, посвящённые культуре, традициям, танцам российских немцев («Ремесленная слобода»: мастерская кузнеца, мастерская гончара, мастерская ткача, мастерская по резке дерева и др.).

— Дорогие земляки, я вместе с вами радуюсь тому, что живу в нашей замечательной стране — России, где веками бок о бок живут, работают и сохраняют свои традиции сотни народов и народностей, — обратился к собравшимся Андрей Травников. — Мы радуемся тому, что мы разные, и тому, что мы вместе. В истории нашей страны никогда не было насаждения традиций и религий, мы бережно сохраняли всё, что собирала великая Россия. И сегодня мы вместе отмечаем праздники, присматриваемся к нарядам друг друга, традициям, кухне, находим что-то похожее и радуемся новым открытиям. Да будет так всегда! Пусть живут в дружбе все народы нашей страны и нашего Сибирского края!

Международный фестиваль культуры российских немцев «Немецкая Слобода» является флагманским проектом Новосибирского областного Российско-Немецкого Дома. Фестиваль призван познакомить широкую аудиторию с историей, культурой, традициями и языком одного из самых многочисленных народов Сибири.

«Немецкая слобода» — масштабное мероприятие, в котором участвуют мастера-ремесленники, приглашенные творческие коллективы и исполнители из регионов Сибири и Республики Казахстан.

Каждый год концепция фестиваля меняется, но неизменно одно: «Немецкая Слобода» —это насыщенная программа с интерактивными площадками, мастер-классами, тематическими зонами, которые посвящены культуре, традициям, танцам российских немцев, а также концерт с участием национальных творческих коллективов.

В творческих мастерских гости праздника знакомятся с национальными ремёслами российских немцев: прядением, ткачеством, вышивкой лентами, а также познают кузнечное, гончарное и столярное дело.

Фестиваль «Немецкая Слобода» внесён в «Золотую книгу культуры Новосибирской области», а также отмечен наградами федерального уровня: в 2019 году дипломом Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт» в номинации «Проекты, направленные на формирование единого гражданского общества и культурного пространства»; в 2020 году дипломом II степени Национальной премии в области событийного туризма Russian Event Awards в номинации «Лучшее туристическое событие по популяризации народных традиций и промыслов».