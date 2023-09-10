В Новосибирске изменился район-лидер по явке на выборах

По данным облизбиркома, в городе Новосибирске районы распределились в следующем порядке по активности избирателей:

Советский район — 18,90% (проголосовали 17 818 избирателей);

Железнодорожный район — 18,21% (проголосовали 7 683 избирателя);

Центральный район — 17,32% (проголосовали 9 174 избирателей)

В Новосибирской области в тройку лидеров вошел новый район:

Сузунский район — 58,15% (проголосовали 13 075 избирателей)

Усть-Таркский район — 55,58% (проголосовали 4 470 избирателей);

Здвинский район — 54,69% (проголосовали 5 804 избирателя)

Наименьшую явку показали в Новосибирской области:

р.п. Кольцово — 22,62% (проголосовали 3 303 избирателей);

Новосибирский район — 22,32% (проголосовали 29 662 избиратель);

город Бердск — 21,73% (проголосовали 18 098 избирателей)

в городе Новосибирске:

Первомайский район — 15,26% (проголосовали 10 452 избирателя);

Заельцовский район — 14,86% (проголосовали 16 596 избирателя);

Октябрьский район — 14,37% (проголосовали 24 617 избирателей).

Напомним, по состоянию на 15.00 часов 10 сентября явка на выборах губернатора Новосибирской области составляет 24,75%, проголосовали 517 385 избирателей (без учета дистанционного голосования). На 16.30 дистанционно проголосовали 73327 избирателей или 82% от заявившихся.