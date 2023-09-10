В соседних с Новосибирском регионах уже наблюдаются заморозки

В понедельник 11 сентября воздух в Новосибирске прогреется до +18+20 градусов. Ночью в городе +8+10, по области — +5+7. Преимущественно без осадков. Ночью и утром местами туманы. Во вторник-среду на наделе ожидаются дожди.

По данным Запсибгидромета, на территории города ожидаются метеорологические условия, неблагоприятные для рассеивания вредных примесей в атмосфере воздуха. В городе действует режим НМУ первой степени опасности.

По прогнозу метеорологов, в Томской и Кемеровской областях местами заморозки до -2.