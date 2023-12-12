Губернатор Андрей Травников вручил награды землякам в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников вручил государственные награды. Об этом сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

– Пусть эти награды будут поводом для гордости, ориентиром и стимулом для ваших коллег, для ваших детей и внуков, – отметил Травников.

Травников вручил медали ордена «За заслуги перед отечеством» II степени, медали Луки Крымского. Награжденными, например, стали: главный врач «Городской клинической больницы №1» Юрий Бравве (медаль Луки Крымского), артистка Новосибирского академического молодежного театра «Глобус» Светлана Вишнякова (Заслуженный артист Российской Федерации).

Ранее редакция сообщала о том, что звезду Героя ДНР Андрей Травников передал семье погибшего бойца.