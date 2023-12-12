Новосибирского водителя арестовали за ДТП с туристами в Республике Алтай

Суд арестовал 41-летнего новосибирца, по вине которого погибли двое туристов.

Напомним, трагедия произошла 25 июля в Республике Алтай. Грузовик доставлял группу туристов из Екатеринбурга и Новосибирска на Каракольские озера.

― При движении автомобиля водитель, не имея права управления транспортными средствами категории «D», не справился с управлением, допустил опрокидывание автомобиля в кювет, вследствие чего пассажиры, находившиеся в фургоне, получили телесные повреждения различной степени тяжести, в том числе 26-летний мужчина скончался на месте происшествия, 61-летняя женщина скончалась спустя несколько дней в больнице, ― рассказали в СК по Республике Алтай.

Мужчине предъявили обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть 2-х лиц». По ходатайству следователя сибиряка заключили под стражу.