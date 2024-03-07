Приговор о клевете вице-мэру Артему Скатову остался без изменений в Новосибирске

Суд оставил без изменения приговор о клевете заместителю мэра Новосибирска Артёму Скатову, он не прошел апелляцию.

— Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор мирового судьи 7-го судебного участка Дзержинского судебного, — говорится в сообщении суда.

Напомним, поводом для возбуждения дела было заявление депутата Дмитрия Савельева по поводу публикации в одном из телеграмм-каналов информации о, якобы, подкупе с его стороны депутатов горсовета Новосибирска. В прошлом году Скатов был признан виновным в клевете. Ему также выписали штраф в 30 тысяч рублей. В сентябре 2023 года была рассмотрена апелляция. В итоге приговор был оставлен без изменений. Артем Скатов пошел с апелляцией в вышестоящие судебные инстанции.

Ранее редакция сообщала о том, что вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу за 500 тысяч рублей в месяц.