Приговор о клевете вице-мэру Артему Скатову остался без изменений в Новосибирске

Суд оставил без изменения приговор о клевете заместителю мэра Новосибирска Артёму Скатову, он не прошел апелляцию.
— Восьмой кассационный суд общей юрисдикции оставил без изменений приговор мирового судьи 7-го судебного участка Дзержинского судебного, — говорится в сообщении суда.
Напомним, поводом для возбуждения дела было заявление депутата Дмитрия Савельева по поводу публикации в одном из телеграмм-каналов информации о, якобы, подкупе с его стороны депутатов горсовета Новосибирска. В прошлом году Скатов был признан виновным в клевете. Ему также выписали штраф в 30 тысяч рублей. В сентябре 2023 года была рассмотрена апелляция. В итоге приговор был оставлен без изменений. Артем Скатов пошел с апелляцией в вышестоящие судебные инстанции.
Ранее редакция сообщала о том, что вице-мэр Новосибирска Артем Скатов ищет работу за 500 тысяч рублей в месяц.
Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области
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