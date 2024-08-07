Губернатор и прокурор области приняли работы по завершению строительства предпоследних долгостроев

Губернатор Андрей Травников и прокурор Новосибирской области Александр Бучман приняли участие в мероприятии по вводу в эксплуатацию жилых домов №№ 11 и 13 в Закаменском микрорайоне Новосибирска.

По словам главы региона, кардинальные инструменты решения проблемы заработали в 2021 году. До этого регионы придумывали и создавали свои инструменты помощи дольщикам.

— В частности, в доме на Закаменском, 13 были использованы все существующие на тот момент не только у нас, но и в практике других регионов инструменты помощи. Здесь применено семь масштабных инвестиционных проектов, все виды субсидий на техническое присоединение, лифты, благоустройство, меры социальной поддержки отдельным гражданам – участникам строительства. Сегодня из нерешённых проблем осталось три объекта: на Вилюйской и два на улице Дуси Ковальчук. По каждому дому разработан алгоритм выхода из ситуации, понятны инструменты и сроки решения задач. Объекты по вводу в эксплуатацию остаются на особом контроле Правительства Новосибирской области, — отметил Андрей Травников.

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман рассказал, что неблагонадёжные застройщики микрорайона Закаменский осуждены и приговорены к реальным срокам наказания – от 3,5 до 6,5 лет, судом с них взыскан ущерб за причинённый вред.

В настоящее время завершилось строительство жилых домов №№ 11, 13. Ключит от квартиры получит 491 дольщик, из них в доме №11 – 230 дольщиков, в доме №13 – 261 дольщик.