Приведи свой город в порядок

5 июня 2024 года состоялась встреча мэра Новосибирска Максима Кудрявцева с руководством Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», на которой были внесены конкретные предложения со стороны бизнеса, и которые необходимо было проработать и подготовить к реализации.

В частности, в докладе вице-председателя «ОПОРЫ РОССИИ» Ильи Гнатуша, было сформулировано предложение о внедрении разработанной членами «ОПОРЫ РОССИИ» площадки общегородской программы для самозанятых «Приведи город в порядок».

Проект по поручению главы города был оперативно проработан с профильным департаментом мэрии.

Миссия проекта:

-Преобразование городской среды в привлекательное и ухоженное пространство

-Формирование у молодёжи понимания значимости труда на благо общества

-Продвижение самозанятости среди населения нашего города как инструмента гибкой занятости

Руководитель проекта «ИДЕЙСТВИЕ» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша:

«К участию в проекте приглашаем горожан и молодежь от 16 лет. Еще планируется привлечь маломобильных жителей мегаполиса, а также родителей, которые могут искать на платформе информацию и видеть заказы на уборку территории, транслируя своим детям возможность заработать и одновременно помочь городу. Проект позволит внедрить новые инновационные технологии в повседневную деятельность, значительно упростив для жителей города механизмы участия граждан в преобразовании городской среды».

Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов:

«Разработанный нами алгоритм при подготовке к встрече с главой города в начале июня позволит нам консолидировать усилия всех заинтересованных сторон, тем более, что в рамках пилотного проекта мы не рассчитываем на бюджетные средства. Глава города призвал всех жителей мегаполиса принять участие в благоустройстве города, а мы как раз и предлагаем один из вариантов реализации этой инициативы».

В программе примут участие студенты и жители города — со стороны исполнителей (в качестве самозанятых), а со стороны заказчиков общественные объединения и коммерческие организации, а в последствии, при достижении результата – управляющие компании, ТОСы и многие другие организации, занимающиеся уборкой города и испытывающие трудности с линейным персоналом.

Интерактивная площадка, где будут находиться заказы и где могут зарегистрироваться исполнители и заказчики берет на себя решение всех вопросов по документальному и финансовому сопровождению в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы. Жителям Новосибирска остается только зарегистрироваться, выбрать территорию для уборки и принять участие, а после выполненных работ и их при приемке, получить вознаграждение.

Вице-мэр г. Новосибирска Евгений Попантонопуло:

«Предприниматели придумали новый сервис для инициативных горожан. Проект может стать взаимовыгодным и полезным для нашего города. Предприниматели, которые хотят привести в порядок прилегающую территорию могут воспользоваться этой электронной площадкой для поиска рабочих рук. А сторонники этого проекта получают возможность в удобное для себя время дополнительно заработать, благоустраивая близкие к ним площадки».

У проекта есть сайт с помощью которого можно получить всю интересующую информацию и связаться с организаторами проекта. Впоследствии можно в поисковой строке яндекса сделать запрос со словами «Город в порядке» и найти необходимый сайт. На сайте можно также указать места в городе, которые необходимо привести в порядок, они автоматически разместятся на сайте проекта.

С начала августа и до 1 сентября 2024 г. планируется начало работы пилотной площадки с подведением и оценкой результатов.

Президент НРОО «Топ Клик» Елена Олейникова:

«2024 год объявлен Годом семьи. Новосибирск — наш общий дом, и мы в нем одна большая семья. Давайте вместе сделаем его ещё уютнее, чище и красивее! Будем поддерживать этот порядок и чистоту».

Приглашаем Жителей города и бизнес к участию в проекте, приводите в порядок места отдыха и совместного пользования рядом с собой!

Давайте сделаем свой город тем местом, где хочется жить и работать!