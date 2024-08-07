Приведи свой город в порядок

5 июня 2024 года состоялась встреча мэра Новосибирска Максима Кудрявцева с руководством Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ», на которой были внесены конкретные предложения со стороны бизнеса, и которые необходимо было проработать и подготовить к реализации.
В частности, в докладе вице-председателя «ОПОРЫ РОССИИ» Ильи Гнатуша, было сформулировано предложение о внедрении разработанной членами «ОПОРЫ РОССИИ» площадки общегородской программы для самозанятых «Приведи город в порядок».
Проект по поручению главы города был оперативно проработан с профильным департаментом мэрии.
Миссия проекта:
-Преобразование городской среды в привлекательное и ухоженное пространство
-Формирование у молодёжи понимания значимости труда на благо общества
-Продвижение самозанятости среди населения нашего города как инструмента гибкой занятости
Руководитель проекта «ИДЕЙСТВИЕ» Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Илья Гнатуша:
«К участию в проекте приглашаем горожан и молодежь от 16 лет. Еще планируется привлечь маломобильных жителей мегаполиса, а также родителей, которые могут искать на платформе информацию и видеть заказы на уборку территории, транслируя своим детям возможность заработать и одновременно помочь городу. Проект позволит внедрить новые инновационные технологии в повседневную деятельность, значительно упростив для жителей города механизмы участия граждан в преобразовании городской среды».
Председатель Новосибирского областного отделения «ОПОРА РОССИИ» Игорь Салов:
«Разработанный нами алгоритм при подготовке к встрече с главой города в начале июня позволит нам консолидировать усилия всех заинтересованных сторон, тем более, что в рамках пилотного проекта мы не рассчитываем на бюджетные средства. Глава города призвал всех жителей мегаполиса принять участие в благоустройстве города, а мы как раз и предлагаем один из вариантов реализации этой инициативы».
В программе примут участие студенты и жители города — со стороны исполнителей (в качестве самозанятых), а со стороны заказчиков общественные объединения и коммерческие организации, а в последствии, при достижении результата – управляющие компании, ТОСы и многие другие организации, занимающиеся уборкой города и испытывающие трудности с линейным персоналом.
Интерактивная площадка, где будут находиться заказы и где могут зарегистрироваться исполнители и заказчики берет на себя решение всех вопросов по документальному и финансовому сопровождению в соответствии с требованиями Федеральной налоговой службы. Жителям Новосибирска остается только зарегистрироваться, выбрать территорию для уборки и принять участие, а после выполненных работ и их при приемке, получить вознаграждение.
Вице-мэр г. Новосибирска Евгений Попантонопуло:
«Предприниматели придумали новый сервис для инициативных горожан. Проект может стать взаимовыгодным и полезным для нашего города. Предприниматели, которые хотят привести в порядок прилегающую территорию могут воспользоваться этой электронной площадкой для поиска рабочих рук. А сторонники этого проекта получают возможность в удобное для себя время дополнительно заработать, благоустраивая близкие к ним площадки».
У проекта есть сайт с помощью которого можно получить всю интересующую информацию и связаться с организаторами проекта. Впоследствии можно в поисковой строке яндекса сделать запрос со словами «Город в порядке» и найти необходимый сайт. На сайте можно также указать места в городе, которые необходимо привести в порядок, они автоматически разместятся на сайте проекта.
С начала августа и до 1 сентября 2024 г. планируется начало работы пилотной площадки с подведением и оценкой результатов.
Президент НРОО «Топ Клик» Елена Олейникова:
«2024 год объявлен Годом семьи. Новосибирск — наш общий дом, и мы в нем одна большая семья. Давайте вместе сделаем его ещё уютнее, чище и красивее! Будем поддерживать этот порядок и чистоту».
Приглашаем Жителей города и бизнес к участию в проекте, приводите в порядок места отдыха и совместного пользования рядом с собой!
Давайте сделаем свой город тем местом, где хочется жить и работать!
Источник фото НО «Опора России». Автор фото: Евгения Отто
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