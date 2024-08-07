Новосибирский зоопарк стал домом для маленьких уссурийских медвежат

Из Владивостока в Новосибирский зоопарк привезли двух уссурийских медвежат, которые родились там, где не было условий для их выхаживания. Их привезли в мае, когда они были еще совсем маленькими.
– Сейчас они уже подросли, научились сами есть, но по-прежнему, как маленькие дети, нуждаются в особом внимании и заботе, – говорится в сообщении Новосибирского зоопарка.
В новый вольерный комплекс уссурийскую двойню не переведут, пока они не станут более ловкими. Большие вольеры с бассейнами для них еще опасны.
Зоопарк имеет большой опыт работы с медведями. Зоологи и ветеринарные врачи сделают все возможное, чтобы медвежата росли здоровыми.
Посетители зоопарка могут помочь, если будут соблюдать правило, запрещающее кормить животных.
Ранее редакция сообщала о том, что кукабарра разразилась человеческим смехом в зоопарке Новосибирска.
Источник фото: Новосибирский зоопарк
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