Энергетики стабилизируют золой грунты под Технопарком в Новосибирске

В этом году «Сибирская генерирующая компания» поставляет золошлаки для семи крупных проектов рекультивации и отсыпки территорий в регионах присутствия. Например, на рекультивацию отработанных участков в добывающей отрасли Кузбасса и Красноярского края. Золошлаки идут на опытно-промышленный участок «Ачинский» угольного разреза «Назаровский», горные отвалы ликвидированной шахты «Байдаевская», а также на неэксплуатируемый золоотвал Ново-Кемеровской ТЭЦ и т.д. Среднегодовой объем отгрузки компании на эти цели превышает 2 млн тонн, отметил на экспертной панели в рамках форума «Технопром-2024» директор по реализации золошлаковых материалов СГК Петр Саньков.

— Во многих странах мира золошлаковые материалы активно используются в самых разных отраслях, — добавил Саньков. — В Индии и Китае сейчас утилизируются более 90% золошлаков. Чтобы прийти к таким результатам, этим странам потребовались около 20 лет. Мы находимся в самом начале этого пути — сегодня 25% от общего объема золошлаков, образующихся на ТЭЦ и ГРЭС СГК, вовлекаются в хозяйственный оборот. В планах на ближайшие годы — довести эту долю до 50%.

В Новосибирске совместно с рядом партнеров СГК протестировала использование золы-уноса буроугольных станций ТЭЦ-3 и ТЭЦ-5 для выравнивания грунтов и стабилизации переувлажненного грунта.

Один из проектов реализовывался в районе «Оловокомбината».

— Мы считаем, что эта история для Новосибирска интересная, так как позволяет работать с переувлаженными грунтами без добавления цемента и экономить время для строительства. К примеру, нашим партнерам удалось выйти на площадку в марте — вместо июля. За счет смешивания грунта с золой-уноса им удалось добиться высокой плотности и приступить к забиванию свай под объект. Мы также хотели бы поработать в рамках развития новой площадки КРТ «Смарт Сити»: вертикальной планировке и на рекультивации полигона под Академгородком — для этого потребуются не менее 1,3 млн кубометров золошлаков, — комментирует Петр Саньков. — Кроме того, практика может быть тиражирована при строительстве промышленно-логистических парков, Технопарка.

Напомним, в ближайшие годы Академпарк планирует расширить площади в 1,8 раза, построив новые здания для резидентов площадью более 100 тысяч кв. м. Новые инфраструктурные объекты будут располагаться на трех производственных площадках: «Трапеция» на ул. Инженерной, прилегающей к Технопарку, «Кампус Академпарка» в поселке Ложок и площадка на ул. Будкера.

— Около 170 тысяч тонн в год золошлаков с ТЭЦ-5 пойдут на строительство Восточного обхода. Это годовой объем образования золошлаков на данной станции, — комментирует Петр Саньков.

Аналогичные проекты СГК запускает в других городах своего присутствия: Кемерове, Барнауле, Красноярске и т.д.

Кроме того, мелкодисперсную золу-уноса СГК уже давно поставляет производителям строительных материалов: «Геркулес», «Теплит», «Технониколь» и «Технофлекс» и пр.

Большой объем сырья закупают производители бетона и железобетонных изделий.

Ранее редакция рассказывала о том, что новосибирские энергетики и разработчик электромобиля «АТОМ» проработают вопрос совместимости программного обеспечения электрозарядных станций СГК и авто компании «КАМА».