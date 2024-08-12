Губернатор Новосибирской области предложил помочь детям Курской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников предложил проявить инициативу и помочь детям Курской области.

Травников задал вопрос о помощи Курской области в организации отдыха детей на оперативном совещании.

– Пока на нас не выходили, но мы на всякий случай для себя резерв уже определяем, – рассказала Елена Бахарева, министр труда и социального развития Новосибирской области.

Однако губернатор подал идею самим проявить инициативу.

– Может, не нужно дожидаться и проявить инициативу, – сказал Травников.

Бухарева согласилась с этим и сказала, что все сделает.

Напомним, что атака Вооруженных сил Украины на Курскую область началась 6 августа и продолжается до сих пор. Под ударом оказались, в частности, Суджанский и Кореневский районы региона.

Ранее редакция сообщала о том, что модернизированную под фронт «Волгу» показали бойцы СВО жителям Новосибирска.