Перепутал педали: водителя кроссовера, придавившего женщину у подъезда, будут судить в Новосибирске

В Новосибирске будут судить 72-летнего водителя Toyota Highlander, который на скорости въехал в подъезд и придавил выходящую в это время из дома женщину. Инцидент произошел у дома №11 на улице Ватутина днем 25 марта и попал на видеокамеры домофона.

На кадрах видно, что припаркованный во дворе кроссовер сдает назад и несется прямо на подъезд. В это время из открывающейся двери и выходит пожилая пара. Машина на полном ходу сбивает женщину и придавливает ее к двери. Мужчина подбегает к водителю и начинает стучать ему в дверь. После того, как машина отъезжает, пострадавшая падает без чувств.

— В результате происшествия потерпевшая получила тяжкие телесные повреждения, — сообщила старший помощник прокурора Новосибирской области по взаимодействию со СМИ Дарья Манилова.

Сразу после произошедшего 68-летнюю пенсионерку доставили в реанимацию городской больницы № 34. Врачи спасли пострадавшей жизнь, однако, попавшую под удар кроссовера ногу спасти не удалось.

В отношении рассеянного водителя Toyota было возбуждено уголовное дело. Сейчас оно передано в Ленинский районный суд для рассмотрения по существу.

Ранее редакция сообщала о том, что 50-летний мужчина погиб после наезда на него автомобиля Skoda Octavia на Краснояровском шоссе в Новосибирском районе.