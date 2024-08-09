Модернизированную под фронт «Волгу» показали бойцы СВО жителям Новосибирска

Ремонтно-восстановительный батальон продемонстрировал автомобиль, адаптированный для нужд фронта.

Отечественный автомобиль ГАЗ-3102 «Волга» был превращён в пикап. Военнослужащие спилили часть крыши и убрали задний ряд сидений, что позволило увеличить багажник. Затем на кузов был приварен антидроновый каркас, на который можно натянуть маскировочные сети.

Обновлённая «Волга» будет использоваться на передовой для эвакуации бойцов с линии боевого соприкосновения.

На предоставленном «Нородным фронтом» видео можно оценить, как машина бодро рассекает по полю и готова к выполнению своей миссии.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец голыми руками потушил горящий грузовик с боеприпасами на СВО.