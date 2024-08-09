Модернизированную под фронт «Волгу» показали бойцы СВО жителям Новосибирска

Ремонтно-восстановительный батальон продемонстрировал автомобиль, адаптированный для нужд фронта.
Отечественный автомобиль ГАЗ-3102 «Волга» был превращён в пикап. Военнослужащие спилили часть крыши и убрали задний ряд сидений, что позволило увеличить багажник. Затем на кузов был приварен антидроновый каркас, на который можно натянуть маскировочные сети.
Обновлённая «Волга» будет использоваться на передовой для эвакуации бойцов с линии боевого соприкосновения.
На предоставленном «Нородным фронтом» видео можно оценить, как машина бодро рассекает по полю и готова к выполнению своей миссии.
Ранее редакция сообщала о том, что новосибирец голыми руками потушил горящий грузовик с боеприпасами на СВО.
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