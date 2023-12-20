Андрей Травников прокомментировал строительство четвертого моста в Новосибирске

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников уверен, что четвертый мост через реку Обь в Новосибирске может быть сдан в 2024 году. Об этом он рассказал в ходе пресс-конференции, посвященной итогам 2023 года.

— Названные компанией «ВИС» сроки (четвертый квартал 2024 года — Ред.) можно соблюсти, если, конечно, работы будут возобновлены в нужных темпах. Отставание от графика мы отмечаем уже третий год подряд, — отметил глава региона.

— Были внесены изменения в проектную документацию, в проектные решения. Они оправданы с технической точки зрения, даже может быть и с экономической точки зрения они оправданы. Но изменения должны быть подтверждены заключением главгосэкспертизы. И если раньше мы как-то опирались на обещания и ждали, что вот-вот из экспертизы изменения выйдут, то сегодня заняли достаточно жесткую позицию: будет экспертиза — будут деньги. Пока экспертизы нет, мы считаем невозможным перечислять бюджетные деньги на измененные разделы проекта, — подчеркнул он.

Он напомнил, что компанией-подрядчиком были внесены изменения в проектную документацию. Заключение госэкспертизы по которым до сих пор не получено.

Напомним, о том, что ввод четвертого моста перенесен на четвертый квартал 2024 года, во время пресс-тура рассказал гендиректор ООО «ПФ «ВИС» Сергей Юдин. По его словам, первые машины смогут проехать по мосту в июне или июле 2024 года.

Четвёртый мост через реку Обь в Новосибирске возводится в рамках государственно-частного партнёрства. Первоначально его планировали сдать до конца 2022 года. Позже дату перенесли на 2023 год. Однако, в ноябре стало известно, что объект не будет сдан до конца 2023 года.

Ранее редакция сообщала, что инвалидов не оказалось в списке бесплатного проезда по четвертому мосту в Новосибирске.