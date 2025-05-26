Иван Штурбабин назначен главным архитектором Новосибирска

В мэрии Новосибирска новое назначение. Главным архитектором города стал Иван Штурбабин. Распоряжение об этом подписал мэр Максим Кудрявцев. К работе чиновник приступил с 26 мая.

До назначения на муниципальную должность занимал пост директора и главного архитектора ООО «Архитектурное Бюро Штурбабиных». Общий стаж в профессии – 33 года, пояснили в мэрии Новосибирска.

Иван Штурбабин принимал участие в разработке проектов застройки набережной в Ханты-Мансийске, реконструкции и благоустройства городских набережных в Сургуте. Он является автором ряда крупных комплексных градостроительных проектов в Новосибирске: реконструкция центра «Юниор», жилых комплексов в разных районах города.

Напомним, предыдущий главный архитектор Новосибирска Александр Ложкин объявил о своем уходе из мэрии в феврале. В администрации города он работал с 2019 года.

По данным сервиса Контур Фокус, ООО «Архитектурное Бюро Штурбабиных» создано в 2005 году. Учредители Владимир и Ирина Штурбабины — по 50%. До 5 мая 2025 года в список собственников также входил Иван Штурбабин. Его родителям принадлежало по 33,33% процента, ему — 33,34%. Выручка компании в 2024 году составила 11,6 млн рублей (+85%), чистая прибыль — 8,2 млн (в 2023 году 2,7 млн).

Ранее редакция сообщала о том, что новым начальником департамента строительства и архитектуры мэрии Новосибирска назначен Евгений Улитко.