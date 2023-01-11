Губернатор Новосибирской области жестко обозначил позицию к строительству и долгостроям

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников проконтролировал ход завершения строительства операционно-реанимационного корпуса городской клинической больницы №34. Решение о достройке непростого объекта глава региона принял в январе 2020 года совместно с депутатами Законодательного Собрания области.

— Завершение работ на объекте — это реализация стратегического принципа, который правительство Новосибирской области определило для себя несколько лет назад: как бы ни было тяжело, какие бы кризисы и экономические трудности ни случались – в регионе больше не должны появляться долгострои, — напомнил Травников. — За последние пять лет ни одна стройка в регионе не была остановлена — ни в пандемию, ни в прошлом году. Наоборот, мы берёмся за достраивание заброшенных объектов, их уже больше десятка — от перинатального центра до здания для театра Сергея Афанасьева. Но из всех подобных объектов корпус больницы №34 — самый сложный.

Губернатор напомнил, что новый корпус больницы №34 сегодня можно назвать самым давним долгостроем Новосибирска. Работы на объекте были остановлены ещё в 1991 году.

— За 30 лет здание лучше не стало, плюс — кардинально изменились все санитарные и строительные нормы, проект пришлось полностью переделывать. Этой больнице повезло — на стройку пришли лучшие проектные и подрядные организации, в частности — РСУ №5 Михаила Голубева. Есть уверенность в том, что не только контрактный срок завершения работ будет выдержан, но они даже будут произведены с опережением графика, — отметил Андрей Травников. — У больницы появляются новые возможности — в левобережье откроется многопрофильный медицинский центр, который хорошо дополнит потенциал Областной больницы. Здесь будут оказывать высокотехнологичную медпомощь самых разных направлений. Наш принцип — ни одного нового долгостроя, а только завершение ранее начатых работ — продолжит действовать в Новосибирской области и впредь. Также мы подтверждаем: для добросовестных подрядчиков, которые работают с опережением графика, имеется возможность приблизить финансирование.

По состоянию на 9 января в новом корпусе больницы №34 выполнены следующие работы: коробка здания — 100%, окна — 95%, фасад — 90%, кровля — 95%, электрика — 80%, лифты — 95%; теплоснабжение — 90%, водоснабжение — 90%, электроснабжение — 85%, канализация — 90%. Дата ввода объекта в эксплуатацию по графику — декабрь 2023 года.

В новом лечебном корпусе больницы №34 планируется разместить реанимационные отделения на 42 койки, шесть операционных, единую диагностическую службу и единый приёмный покой. Введение нового корпуса позволит разгрузить существующие, перевести в него отделение реанимации, все операционные, которые находятся в старых корпусах. Первый этаж будет задействован под приёмный покой хирургического и терапевтического профиля. Здесь разместится тяжёлое оборудование — КТ и МРТ, которое позволит улучшить диагностику.

Фото с сайта правительства НСО