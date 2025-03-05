Достраивать станцию метро «Спортивная» в Новосибирске будет «Акви Технолоджи»

Подведены итоги торгов по завершению строительства станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Как отмечается на сайте госзакупок, заказчик — МКУ «УЗТИИС» заключил контракт с ООО «Акви Технолоджи». Стартовая и итоговая цена тендера составила 203,6 млн рублей. Победитель был единственным участником тендера.

В рамках контракта до середины июля компания должна выполнить работы по инженерным системам (освещения, сигнализации, дымоудаления), а также по конструкциям платформенных дверей на метро «Спортивная» в целях недопущения возникновения чрезвычайной ситуации на основании постановления мэрии Новосибирска.

Напомним, в начале августа 2024 года ООО «СпецТрансСтрой» обратилось в Арбитражный суд Новосибирской области с иском к МП «Метро МиР» о признании недействительным решения об одностороннем отказе от исполнения контракта по строительству станции метро «Спортивная».

Основной причиной невозможности завершения работ ООО «СпецТрансСтрой» называло неисполнение заказчиком обязательств по передаче подрядчику в полном объеме корректной документации (проектно-сметной и рабочей). В частности, в заявлении идет речь о компании ООО «Акви Технолоджи», которая, по версии «СпецТрансСтрой», является субподрядчиком на станции метро «Спортивная» и не предоставляет исполнительную документацию генеральному подрядчику — ООО «СпецТрансСтрой», при этом компания «без соответствующих оснований выполняет работы на объекте станция метро «Спортивная».

В документах также указывалось, что руководителем и учредителем ООО «Акви Технолоджи» является Дмитрий Клиросов (По данным Seldon.Basis, ему принадлежат 65% компании. — Ред.). Как заявлял истец, Клиросов ранее являлся сотрудником ООО «СпецТрансСтрой». Учредителем компании с августа 2023 года также являлась супруга ранее бывшего и.о. директора МП «Метро МиР» Андрея Счастливого — Мария Кагарманова/Счастливая (20%). С 27 ноября 2023-го по июнь 2024-го она также являлась участником аффилированной с «Метро МиР» организации ООО «Метромиркомплект» (20%). По данным Seldon.Basis, 50% «Метромиркомплекта» принадлежат «Метро МиР».

— По мнению заявителя, целью расторжения контракта (по строительству станции метро «Спортивная») является передача выполнения работ аффилированному с МП «Метро МиР» подрядчику — ООО «Акви Технолоджи», — говорилось в документах Арбитражного суда Новосибирской области.

Завершение строительства станции «Спортивная» намечено на декабрь 2025 года. В настоящее время на объекте действует режим повышенной готовности, направленный на обеспечение безопасности как движения поездов, так и работы оборудования.

Ранее редакция сообщала о том, что одобрена обновленная документация станции метро «Спортивная» в Новосибирске. Сейчас станция находится в режиме повышенной готовности.