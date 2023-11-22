Губернатор отказался подключать москвичей к модернизации трамваев в Новосибирске

В ходе «Транспортной недели-2023» обсуждалось предложение института «МосТрансПроект» о модернизации трамвайной сети и парка в Новосибирска. Однако, это решение область не подхватила. Об этом в ходе прямого эфира сообщил губернатор региона Андрей Травников.

При этом предложением института «МосТрансПроект» по разработке транспортной стратегии развития новосибирской агломерации и Новосибирска область заинтересовалась.

— У всех муниципалитетов разные финансовые возможности. У Москвы они больше, но в последнее годы в Новосибирске мы так же вкладываем серьезные средства в реновацию общественного транспорта: миллионы и миллиарды рублей. Хотелось бы чтобы эти вложения были максимально разумными и эффективными, — подчеркнул губернатор.

Он напомнил, что еще несколько лет назад Москва была заполнена желтыми маршрутными газельками, а сейчас ситуация в корне изменилась.

— Грех не использовать этот опыт, — добавил Андрей Травников. — Мы будем вкладывать собственные средства в обновление транспорта, развитие уличной сети, настройку светофоров и т.д.

Напомним, в 2019 году транспортную стратегию Новосибирской области оценили в 1,3 трлн рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что Новосибирская область готова вдвое увеличить объёмы закупки новых трамвайных вагонов.