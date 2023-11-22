Сибантрацит планирует к 2025 году увеличить добычу до 30 млн тонн

ООО «Башкирский промышленный холдинг» (БПХ), который на минувшей неделе закрыл сделку на покупке «Сибантрацита», планирует к 2025 году увеличить добычу компании на 20%, до 30 млн тонн. Об этом сообщили федеральные СМИ.

— БПХ видит большой потенциал в угольном секторе, поэтому решил инвестировать в приобретение «Сибантрацита». Инициатором сделки выступил БПХ,— рассказал собеседник «Ъ», близкий к угольной компании.

Информацию редакции Infopro54 подтвердили в «Сибантраците».

Напомним, в официальном обращении на сайте «Сибантрацита» отмечалось, что «Башкирский промышленный холдинг» выступает в качестве долгосрочного стратегического инвестора, который заинтересован в развитии группы, а руководство угольной компании передано прежней команде топ-менеджеров во главе с генеральным директором Сергеем Мельниковым.

Группа «Сибантрацит» — крупнейший в мире производитель и экспортер антрацита Ultra High Grade и других металлургических углей и PCI. В 2022 году объем добычи составил 24,55 млн тонн. В Группу входят ведущие угольные компании Новосибирской области —АО «Разрез Колыванский» и ООО «Разрез Восточный» (производители антрацита), а также крупные производители угля в Кемеровской области ООО «Разрез Кийзасский» и ООО «Разрез Верхнетешский». В 2023 году были приобретены лицензии еще на два участка в Кузбассе – ООО «Разрез Кузнецкий Южный» и «Разрез Малиновский».

В 2022 году предприятия «Сибантрацита» совокупно получили 270,2 млрд руб. выручки — в 1,6 раза больше, чем годом ранее. Суммарная чистая прибыль предприятий составила 49,75 млрд руб., снизившись на 3% год к году, следует из отчетности предприятий по РСБУ, пишет «Ъ».

Ранее редакция сообщала, что «Сибантрацит» входит в число крупнейших налогоплательщиков Новосибирской области.