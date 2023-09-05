Новосибирская область готова вдвое увеличить объёмы закупки новых трамвайных вагонов

«По развитию горэлектротранспорта, в частности трамвая – и тактические, и некоторые принципиальные решения приняты, – подчеркнул губернатор. – Я подтверждаю, что областной бюджет готов двукратно увеличить финансирование приобретения нового подвижного состава при условии, что будет разработана программа по увеличению пассажиропотока – коллеги из мэрии подтвердили, что видят возможность увеличения пассажиропотока трамваев в 2-2,5 раза. Если вместо 10 надо купить 20 вагонов – мы на это пойдём. При этом, понимая, что вопрос не только в новых вагонах, но и в путях, инфраструктуре, я предложил принципиальный подход: опережающим способом развивать именно инфраструктуру общественного транспорта, в частности трамвая. Вперёд строить двухуровневые эстакады там, где это требуется для развязки дорожного движения или перехода через ЖД-пути именно под трамвай, чтобы отдать приоритет общественному транспорту».

Сегодня маршруты №№3 и 18 перевозят в будничные сутки около 18 тысяч пассажиров – специалисты отмечают, что этот пассажиропоток может быть увеличен минимум в 2,5 раза – до 40 с лишним тысяч – за счёт снижения интервалов движения, но для этого сейчас не хватает вагонов. С продлением пути до отдалённых жилмассивов возможно увеличение пассажиропотока до 70 тысяч.

Протяжённость пассажирских трамвайных путей в Новосибирске – 137,5 км одиночного пути, из них в левобережной части города – 77,9 км. Капитальный ремонт необходим не менее 60 км трамвайных путей, в том числе 38,4 км в Левобережье.

Комплексная реконструкция улицы Сибиряков-Гвардейцев, включая трамвайную линию, началась в 2021 году с ремонта проезжей части на участке от пл. Сибиряков-Гвардейцев до пл. Кирова. Работы включали обособление трамвайных путей бордюрным камнем и строительство остановочных платформ. Обособление было необходимо для сокращения времени в пути на транспорте – до 15 минут – от крупных жилмассивов Кировского района до пл. Маркса.

На участке ул. Сибиряков-Гвардейцев от пл. Кирова до железнодорожного путепровода запланировано полное восстановление балластного слоя, верхнего строения пути и стрелочных узлов въезда в Левобережное трамвайное депо. Срок завершения работ – до 30 октября 2023 года.

Выполнение ремонта и обособления трамвайных путей позволит обеспечить ускоренный независимый режим движения трамвайных маршрутов №3 и №18, соединяющих жилмассивы Затулинский, Акатуйский, Палласа с пл. Маркса.

Сегодня превышена предельная пропускная способность магистралей, ведущих из Кировского района (ул. Сибиряков-Гвардейцев, Советское шоссе, ул. Ватутина), в часы пик жители этих микрорайонов добираются до пл. Маркса более часа. Надёжная трамвайная связь позволит кардинально улучшить транспортное обслуживание более 100 тысяч жителей Кировского района.