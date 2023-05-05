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Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО

  • 05/05/2023, 16:35
власть общество Андрей Травников, СВО, Народный фронт
Критические замечания ОНФ помогают органам власти оперативно выявлять и устранять ошибки.

Во время конференции Регионального отделения Народного фронта в Новосибирской области губернатор Андрей Травников поблагодарил общественников за взаимодействие, которое с каждым годом становится всё более конструктивным и плодотворным.

— Ваша основная задача – выявлять болевые точки, то, что беспокоит жителей. Эта ваша миссия лично для меня очень важна. В конце концов, органы власти никогда не соберут такую армию людей, которые выявляют эти недостатки, как у общественников, общественных организаций, в том числе, таких мощных как ОНФ. Все негативные сигналы моментально передавайте нам, мы будем их отрабатывать максимально быстро, — подчеркнул глава Новосибирской области.

Губернатор поблагодарил отделение Народного фронта нашего региона за ту масштабную работу, что была развернута общественниками в период специальной военной операции по организации помощи жителям Донбасса и военнослужащим, выполняющим задачи СВО.

— Ценно, что вы расширяете вовлечённость участников этой помощи – организаций, предприятий, обычных жителей, и обеспечиваете координацию: сбор и обобщение заявок, расставление приоритетов, выстраивание логистики – хранение, сортировка, доставка по адресам… Спасибо вам за это огромное, — обратился к участникам мероприятия Андрей Травников.

Региональные власти также ведут серьёзную работу по поддержке бойцов СВО и членов их семей, постоянно масштабируя ее – увеличивая как финансирование, так и направления охвата.

— Было принято решение увеличить финансирование: из резервного фонда выделяем целевую сумму, отработаем приоритетную закупку самых важных вещей – по мнению ребят-отпускников – это квадрокоптеры, тепловизоры, ночники, антидронные ружья, автомобили. Успешный проект — «Реабилитационный сертификат». Мы расширили категории, которые могут им воспользоваться, попытались охватить всех, в том числе, участников ЧВК. Дополняем и содержание сертификата — теперь туда входит протезирование. Главам муниципалитетов дана установка – отслеживать каждую семью, помогать адресно, — отметил глава области.

Фото с сайта правительства НСО

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Рубрики : Общество Власть

Регионы: Новосибирск

Теги : СВО правительство Новосибирской области Народный фронт Андрей Травников


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