Губернатор поблагодарил общественников за организацию помощи жителям Донбасса и военнослужащим – участникам СВО

Во время конференции Регионального отделения Народного фронта в Новосибирской области губернатор Андрей Травников поблагодарил общественников за взаимодействие, которое с каждым годом становится всё более конструктивным и плодотворным.

— Ваша основная задача – выявлять болевые точки, то, что беспокоит жителей. Эта ваша миссия лично для меня очень важна. В конце концов, органы власти никогда не соберут такую армию людей, которые выявляют эти недостатки, как у общественников, общественных организаций, в том числе, таких мощных как ОНФ. Все негативные сигналы моментально передавайте нам, мы будем их отрабатывать максимально быстро, — подчеркнул глава Новосибирской области.

Губернатор поблагодарил отделение Народного фронта нашего региона за ту масштабную работу, что была развернута общественниками в период специальной военной операции по организации помощи жителям Донбасса и военнослужащим, выполняющим задачи СВО.

— Ценно, что вы расширяете вовлечённость участников этой помощи – организаций, предприятий, обычных жителей, и обеспечиваете координацию: сбор и обобщение заявок, расставление приоритетов, выстраивание логистики – хранение, сортировка, доставка по адресам… Спасибо вам за это огромное, — обратился к участникам мероприятия Андрей Травников.

Региональные власти также ведут серьёзную работу по поддержке бойцов СВО и членов их семей, постоянно масштабируя ее – увеличивая как финансирование, так и направления охвата.