В Новосибирске пройдет благотворительный спектакль

Благотворительный спектакль «Тим Талер или проданный смех» по мотивам одноименной пьесы Джеймса Крюса пройдет в Киноконцертном комплексе «Маяковский» в Новосибирске 17 мая в 19 часов. Средства, вырученные от билетов, пойдут на лечение мальчика Славы Шнитко. Ему требуется пересадка костного мозга.

Авторами идеи выступило Томское объединение предпринимателей и Детский благотворительный фонд им. Алены Петровой, которые вот уже несколько лет с помощью профессиональных режиссеров, хореографов, педагогов по актерскому мастерству ставят спектакли, и все собранные средства перечисляют в фонд помощи больным детям.

История о мальчике Тиме и господине Трёче будет интересна и детям и взрослым, ведь когда ты смеёшься, не важно сколько тебе лет.

Режиссёр спектакля — Екатерина Костина. (Г. Томск, режиссер, педагог, лауреат и призер Всероссийских конкурсов). Хореограф-Анастасия Чеверс (г. Красноярск, профессиональная актриса, хореограф).

Возраст 12+