Губернатор поручил помочь новосибирским аграриям с обеспечением новой техникой

Поддержка сельхозпроизводителей является ключевым направлением региональной программы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области». Необходимые изменения в данной программе были утверждены Правительством региона и подписаны губернатором Андреем Травниковым 6 ноября в ходе VII Агропродовольственного форума на тему «Технологическое лидерство – основа продовольственной безопасности».

Важной задачей является импортозамещение современного оборудования для сельхозпредприятий. В регионе успешно функционируют компании, производящие технику различных классов для аграриев, включая посевные комплексы и технику для обработки почвы. Одно из таких предприятий, ООО СП «Унисибмаш», посетил 23 января заместитель Председателя Правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области Андрей Шинделов.

В регионе активно реализуется программа импортозамещения в сфере сельскохозяйственной техники и производственных комплексов для агропромышленного комплекса, что становится особенно важным в настоящее время.

— На ряде наших предприятий трудятся конструкторы, которые, основываясь на научных исследованиях, внедряют современные технологии в аграрное производство региона, —отметил министр сельского хозяйства Новосибирской области.

В рамках госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области» предусмотрена государственная поддержка для аграриев — компенсация до 50% затрат на покупку и техническое обслуживание сельхозоборудования.

— Господдержка охватывает 43 типа техники, произведенной в России и Беларуси. Совместные усилия министерства и отечественных производителей направлены на обеспечение рынка доступной и высокоэффективной техникой. Это поможет агрономам подобрать оборудование для выполнения всех необходимых агротехнологических процессов, — подчеркнул Андрей Шинделов.

Кроме того, министр отметил, что производственные площади ООО СП «Унисибмаш» оснащены современным оборудованием для создания качественной и недорогой сельхозтехники. В 2025 году завод отметит свое 30-летие, выпустив свыше 30 000 машин.