Рекламодателям

«СберТройка» получила предостережение от прокуратуры Новосибирской области

  • 23/01/2025, 15:00
Автор: Артем Рязанов
«СберТройка» получила предостережение от прокуратуры Новосибирской области
Предостережение также вынесено Минтрансу региона

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгению Тюрину и руководитель ООО «СберТройка» получили предупреждение от прокуратуры о недопустимости нарушений законодательства.

В рамках совещания, которое прошло с властями и сотрудниками ООО «СберТройка», обсуждались проблемы, возникающие при использовании автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте региона.

— Внимание органа власти и оператора системы обращено на затруднения, которые возникают у граждан при использовании транспортных карт. По результатам совещания выработаны решения, направленные на устранение проблем, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, с конца прошлого года горожане жалуются в соцсетях и пишут обращения в госструктуры на ситуацию с новыми транспортными картами. Люди сообщают, что социальные карты не срабатывают в метро и льготникам приходится оплачивать проезд. Это приводит к скандалам, которые особенно часто встречаются по утрам во время часа пик. Нередко случаи, когда оплата не доходит до карты школьника. В частности, в школьном чате одной из школ города родители возмущались, что дети не могут оплатить проезд картами, несмотря на то, что деньги на картсчет были внесены, и им также приходится рассчитываться наличкой, в результате стоимость проезда вырастает в два раза. Это особенно актуально для тех семей, где дети ходят на разные кружки и секции в которые нужно ездить на общественном транспорте.

Владельцы обычных транспортных карт, которые ранее экономили около рубля с каждой поездки, пишут, что плюнули на эту экономию и рассчитываются банковскими картами. Многие горожане интересуются, почему именно в Новосибирске возникла такая проблема с переходом на карты нового оператора, который работает во многих городах России уже долгие годы и о приходе которого в Новосибирск было известно, как минимум, за год.

Ранее редакция сообщала о том, что переносные терминалы для СберТройки появятся в метро Новосибирска. У пассажиров после перехода на новую карту постоянно возникают проблемы с оплатой через обычные терминалы.

Источник фото: прокуратура Новосибирской области.

1 553

Рубрики : Право&Порядок Общество Бизнес

Регионы: Новосибирская область

Теги : СберТройка проезд оплата


2
0

СООБЩИТЕ НОВОСТЬ

Уважаемые читатели, вы всегда можете поделиться своей проблемой, рассказать о ЧП, прислать фото и видео в редакцию.
Мы ждем ваши сообщения по телефону: +7 (995) 575-99-86
Или на электронную почту: infopro54@yandex.ru

Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWbЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713easЖК «Grando»

ЖК «Grando»

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eazЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eauЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:F7NfYUJCUneP5W713eWXЖК Сподвижники

ЖК Сподвижники

Пл.Маркса
20 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Спецоперация на Украине

Актуальный разговор

Елена Гудыно, консультант по PR, личному брендингу

Елена Гудыно: Нужно делать то, что вам хочется, и ваша аудитория вас найдет

Новосибирский эксперт проанализировала, какие изменения ожидаются в личном брендинге в 2025 году
Все материалы
Истории. Первые лица
Ответственный работодатель
Город для людей
Новостройки Новосибирска
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
«Доигрались с оптимизацией здравоохранения»: в селе под Новосибирском сокращают функционал больницы
23/01/25 19:00
Власть Политика
В Новосибирске забетонируют все бесхозные выпуски стоков в малые реки
23/01/25 18:30
Бизнес Власть Право&Порядок
В Новосибирске отправили в СИЗО застройщика апарт-отеля Pool House
23/01/25 18:00
Право&Порядок
Санаторий «Крона» под Новосибирском выставили на продажу
23/01/25 17:45
Бизнес
Проект котельной ценой более полмиллиарда разработают в Новосибирской области
23/01/25 17:30
Бизнес Власть Общество
Новые беспилотники для мониторинга лесных пожаров получит Новосибирская область
23/01/25 17:00
Власть Общество
Самолет «Уральских авиалиний» под Новосибирском разберут до февраля
23/01/25 16:00
Общество
Самая мощная DDoS-атака в 2024 зафиксирована в Сибири
23/01/25 15:41
Технологии
На расчистку озера Хомутина Новосибирская область получит федеральные деньги
23/01/25 15:30
Бизнес Власть Общество
Губернатор поручил помочь новосибирским аграриям с обеспечением новой техникой
23/01/25 15:24
Власть
«СберТройка» получила предостережение от прокуратуры Новосибирской области
23/01/25 15:00
Бизнес Общество Право&Порядок
Частным клиникам Новосибирска предлагают запретить проводить медосмотры мигрантов
23/01/25 14:30
Власть Медицина Общество
Операторов платных дорог обяжут информировать водителей о долгах через Госуслуги
23/01/25 14:00
Культуру традиционных народных игр возрождают в Новосибирске
23/01/25 13:45
Владельцев iPhone предупредили о риске потери денег в Новосибирской области
23/01/25 13:00
Право&Порядок
Новосибирский фонд развития промышленности докапитализируют на миллиард
23/01/25 12:30
Бизнес Власть
Поставки импортных машин в Новосибирскую область выросли в пятнадцать раз
23/01/25 12:00
Бизнес ВЭД
Обеды в школах Новосибирской области хотят сделать бесплатными для всех учеников
23/01/25 11:30
Власть Общество
Мобильная снегоплавильная станция начала работать в скверах Новосибирска
23/01/25 11:00
Общество
Козероги возглавили рейтинг вкладчиков
23/01/25 10:45
Финансы
Популярное
Снайпера, стрелявшего по мусоровозу под Новосибирском, будут судить
23/01/25 16:30
«Продам огородку — куплю мента»: мигрант заявил о вседозволенности и безнаказанности в России
23/01/25 14:10
Козероги возглавили рейтинг вкладчиков
23/01/25 10:45
Финансы
Скорая и три автомобиля столкнулись в Новосибирской области
22/01/25 16:45
Пассажирский автобус съехал в кювет в Новосибирской области
22/01/25 15:15
Новосибирец с пистолетом помог другу, лишенному прав, покинуть место ДТП
21/01/25 16:00
Новости компаний
Банк Уралсиб вошел в Топ-3 лучших кредитов наличными в 2024 году
23/01/25 9:31
Банк Уралсиб перезапустил продукт «Классическая инкассация»
21/01/25 15:09
Банк Уралсиб отменил поручительство по кредиту для бизнеса «Бизнес-Блиц»
21/01/25 9:05
Банк Уралсиб победил в номинации «Креатив года» премии RETAIL FINANCE AWARDS-2024
20/01/25 9:00
Энергетики обеспечили комфорт в экоквартале «Среда»
17/01/25 10:05
Банк Уралсиб увеличил автокредитный портфель в 1,5 раза в 2024 году
16/01/25 9:00

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2025 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Январь 2025
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска