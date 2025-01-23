«СберТройка» получила предостережение от прокуратуры Новосибирской области

Заместитель министра транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Евгению Тюрину и руководитель ООО «СберТройка» получили предупреждение от прокуратуры о недопустимости нарушений законодательства.

В рамках совещания, которое прошло с властями и сотрудниками ООО «СберТройка», обсуждались проблемы, возникающие при использовании автоматизированной системы учета и оплаты проезда в общественном транспорте региона.

— Внимание органа власти и оператора системы обращено на затруднения, которые возникают у граждан при использовании транспортных карт. По результатам совещания выработаны решения, направленные на устранение проблем, — говорится в сообщении прокуратуры Новосибирской области.

Напомним, с конца прошлого года горожане жалуются в соцсетях и пишут обращения в госструктуры на ситуацию с новыми транспортными картами. Люди сообщают, что социальные карты не срабатывают в метро и льготникам приходится оплачивать проезд. Это приводит к скандалам, которые особенно часто встречаются по утрам во время часа пик. Нередко случаи, когда оплата не доходит до карты школьника. В частности, в школьном чате одной из школ города родители возмущались, что дети не могут оплатить проезд картами, несмотря на то, что деньги на картсчет были внесены, и им также приходится рассчитываться наличкой, в результате стоимость проезда вырастает в два раза. Это особенно актуально для тех семей, где дети ходят на разные кружки и секции в которые нужно ездить на общественном транспорте.

Владельцы обычных транспортных карт, которые ранее экономили около рубля с каждой поездки, пишут, что плюнули на эту экономию и рассчитываются банковскими картами. Многие горожане интересуются, почему именно в Новосибирске возникла такая проблема с переходом на карты нового оператора, который работает во многих городах России уже долгие годы и о приходе которого в Новосибирск было известно, как минимум, за год.

Ранее редакция сообщала о том, что переносные терминалы для СберТройки появятся в метро Новосибирска. У пассажиров после перехода на новую карту постоянно возникают проблемы с оплатой через обычные терминалы.