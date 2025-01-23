На расчистку озера Хомутина Новосибирская область получит федеральные деньги

Новосибирская область получит 57 млн рублей на расчистку озера Хомутина, которое расположено в Маслянинском округе, где развивается проект одноименного парка. Об этом на пресс-конференции сообщил начальник управления использования природных ресурсов Минприроды Евгений Стукалин.

— Нам одобрили заявку. В 2026 году планируем разработать проект, а в 2027-2028 провести расчистку объекта. Это озеро в форме хомута расположено в пойменной части реки Бердь, — добавил он.

Замминистра Жанна Шурова уточнила, что на подготовку проектно-сметной документации в 2026 году будет выделено 5 млн рублей. В 2027 — 32,5 млн, а на 2028 год — оставшиеся средства. Реализация проекта рассчитана на три года.

Напомним, работы по созданию в Маслянинском районе на берегу Берди туристического парка «Хомутина», который будет в себя включать глэмпинги, инфраструктуру для занятий спортом, проведения фестивалей и просто условий для работы на удаленке, стартовали в 2021 году. Министр экономического развития региона Лев Решетников сообщал на пресс-конференции, что на создание парка в ценах 2021 года потребуется около 0,5 млрд рублей. По словам министра, парк рассчитан на 400 тысяч посещений в год.

На сегодняшний день в структуру экопарка входит конгресс-зона с фестивальной площадкой, территория спорта, территория активного отдыха (пешие маршруты, скандинавская ходьба, велотропы), а также агроблок (агроусадьба, плодово-ягодный сад, зона разведения рыбы, контактный зоопарк, лодочная станция). Территория парка занимает 14,8 га. Он находится в 184 км от Новосибирска. В 2022 году экопарк «Хомутина» посетили 1400 туристов.

По данным Минприроды, озеро Хомутина, площадью 10,25 гектаров, за счет своей уникальной формы и расположения вблизи эко-парка «Хомутина» является привлекательным для населения и активно используется в рекреационных целях

Ранее редакция сообщала о том, что в Новосибирске на федеральные деньги в рамках нацпроекта «Экология» проведена расчистка озера Половинное.